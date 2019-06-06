четверг, 6 июня
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.45
Меню
Экономика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

6 июня

22:28
Снятие блокады с Донбасса: у Зеленского назвали условие
21:58
В результате взрыва гранаты на Донбассе погиб мужчина: подробности трагедии
21:28
К переговорам по Донбассу может присоединиться страна, поддерживающая Россию
20:59
Новое руководство Украины может допустить фатальную ошибку: эксперт назвал детали
20:47
Нидерланды - Англия: стартовые составы
20:28
Снятие экономической блокады с Донбасса: в ОБСЕ сделали важное уточнение
20:03
"Оппозиционная платформа - За життя" начала путь к победе на парламентских выборах - Рабинович
19:59
Получим не то, чего хотим: эксперт рассказал о военной помощи Украине от США
19:59
Досрочные выборы в Раду могут не состояться: названа причина
19:53
Бегу открывать шампанское: болельщики с юмором отреагировали на назначение тренера "Динамо"
19:35
Паника уже прошла: в "95 Квартале" рассказали, как работают без Зеленского
19:27
В скандале с плагиатом Порошенко - Зеленский появился неожиданный поворот
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Луценко назвал условие снятия экономической блокады с оккупированного Донбасса

четверг, 06 июня 2019, 12:36
переглянути новину українською

Торговля с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области возможна лишь при их регистрации и уплате налогов в Украине.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

Как напомнил генпрокурор, в 2017 году на оккупированных территориях украинскую государственную и частную собственность "национализировали".

Поэтому, по его словам, "идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет".

"Такая торговля будет криминалом, которая подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма", - добавил генпрокурор.

Как сообщал "Апостроф", 5 июня представители Трехсторонней контактной группы на своем заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. Кроме того, как заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма предложил снять блокаду с ОРДЛО. Подробнее читайте в материале - Предательство как оно есть: реакция соцсетей на "мирные" предложения Кучмы на переговорах в Минске.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

АПК Украины поставил экспортный рекорд и, очевидно, не последний

"Дойная корова" олигархов: почему в Украине зависла приватизация

ЗАЗ - банкрот: что мешает Украине стать "евроцехом" по производству автомобилей

Господдержка аграриев: помощь есть, эффекта нет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: