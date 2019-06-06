Предательство как оно есть: реакция соцсетей на "мирные" предложения Кучмы на переговорах в Минске

Украинцы волной гнева отреагировали на подписание нового соглашения о перемирии на Донбассе, которое должно состояться до 19 июня.

Своим мнением на этот счет пользователи делятся в соцсетях. Большинство осудили новую инициативу украинской стороны на Донбассе.

Отметим, что согласно этому соглашению, инициированному руководителем трехсторонней контактной группы в минском процессе Леонидом Кучмой, предполагается не стрелять в ответ, а также будет снята экономическая блокада с оккупированных территорий Донбасса.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о новом успехе ВСУ на передовой в зоне военного конфликта на Донбассе. Известно, что украинские бойцы заняли три позиции боевиков – Дерзкая, "Прыщ" (он же "Лысый") и "Плита". Отмечается, что Дерзкая "долго оставалась проблемной".