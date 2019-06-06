​Украинцев ждет очередное подорожание: насколько могут вырасти цены на алкоголь

Министерство экономического развития и торговли предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки в зависимости от кода изделий согласно УКТ ВЭД.

Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

В проекте в частности предлагается повысить минимальные цены на водку и ликеро-водочные изделия - на 10,7%; виски, ром и джин - на 7,3%; коньяк (бренди) - на 9,1%-9,5% и вина - на 7,4%-10,2%.

В министерстве отмечают, что с момента пересмотра минимальных цен произошел рост их составляющих, в частности: спирта (данные ГП "Укрспирт": средневзвешенная цена в сентябре 2018 составляла 311,07 грн / дал., прогнозная цена на 2019 год - 335,92 грн / дал., повышение на 8%); тара, комплектующие, энергоносители (данные Госкомстата: в 2018 году ИЦП составил 114,2%, что на 3,9% превышает прогнозный , а прогноз на 2019 год ИЦП определен в размере 110,1%); минимальная и средняя заработная плата в этой сфере повысилась соответственно на 11% и 25% (данные ассоциации "Укрводка").

"Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - подчеркивают в Минэкономразвития.

В министерстве напоминают, что действующий размер минимальных цен на алкогольные напитки введен в сентябре 2018 года (постановление КМУ от 05.09.2018 №748) и их уровень определялся по планируемым показателям на 2018 год.

Проект постановления опубликован на официальном сайте Минэкономразвития для общественного обсуждения.

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