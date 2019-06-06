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​Украинцев ждет очередное подорожание: насколько могут вырасти цены на алкоголь

четверг, 06 июня 2019, 16:44
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Министерство экономического развития и торговли предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки в зависимости от кода изделий согласно УКТ ВЭД.

Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

В проекте в частности предлагается повысить минимальные цены на водку и ликеро-водочные изделия - на 10,7%; виски, ром и джин - на 7,3%; коньяк (бренди) - на 9,1%-9,5% и вина - на 7,4%-10,2%.

В министерстве отмечают, что с момента пересмотра минимальных цен произошел рост их составляющих, в частности: спирта (данные ГП "Укрспирт": средневзвешенная цена в сентябре 2018 составляла 311,07 грн / дал., прогнозная цена на 2019 год - 335,92 грн / дал., повышение на 8%); тара, комплектующие, энергоносители (данные Госкомстата: в 2018 году ИЦП составил 114,2%, что на 3,9% превышает прогнозный , а прогноз на 2019 год ИЦП определен в размере 110,1%); минимальная и средняя заработная плата в этой сфере повысилась соответственно на 11% и 25% (данные ассоциации "Укрводка").

"Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - подчеркивают в Минэкономразвития.

В министерстве напоминают, что действующий размер минимальных цен на алкогольные напитки введен в сентябре 2018 года (постановление КМУ от 05.09.2018 №748) и их уровень определялся по планируемым показателям на 2018 год.

Проект постановления опубликован на официальном сайте Минэкономразвития для общественного обсуждения.

Ранее Ассоциация поставщиков торговых сетей подсчитала, насколько выросли цены на продукты для пикника. В частности, водка (бутылка 0,5л) подорожала за год на 12% - с 81,2 грн до 90,9 грн.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", Россия снизила на 30-50% объем поставок нефтепродуктов в Украину на фоне вступления в силу с 1 июня 2019 ограничений на экспорт этого ресурса.

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