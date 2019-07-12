суббота, 13 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Промышленность

Новости

13 июля

12:27
Зинченко высмеял скандального украинского футбольного эксперта: фото
12:20
Сети разгневал инцидент с Катей Осадчей в самолете авиакомпании Коломойского
12:20
Возобновление "нормандского формата": стало известно, о чем говорили дипломаты в Париже
11:53
Киеву нужен нормальный мэр и эффективный закон о столице - лидер партии "Основа"
11:44
Массовое ЧП с детьми под Одессой: видео и свежие данные от врачей
11:24
Украина завоевала два "золота" на Универсиаде в Италии
11:16
Во Львове 21-летняя девушка устроила смертельные гонки с полицией: фото и видео ДТП
11:03
Тимошенко заявила о готовности вместе с Зеленским "поднимать страну"
10:45
Джокович - Федерер: онлайн видео трансляция финала Уимблдона
10:45
Гибель 7 детей на реке в России: появилось фото и детали трагедии
10:31
Бывшие контрактники Нацгвардии устроили драку с полицией в Николаеве: фото и видео
10:27
Почему в Италии посадили нацгвардейца Маркива: волонтер детально описала скандальную историю его дела
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Еще одного экс-руководителя госпредприятия подозревают в миллионной растрате

пятница, 12 июля 2019, 14:28
переглянути новину українською

СБУ подозревает бывшего заместителя директора госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" в растрате 8,5 млн грн при закупке оборудования у российской фирмы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, в 2013 году руководство госпредприятия провело тендер на поставку по завышенной стоимости оборудования для аммиакопровода у российской компании, которое не соответствует техническим требованиям и не может быть установлено на аммиакопроводе.

По оценкам экспертов, из-за реализации этой сделки государственному бюджету был нанесен ущерб на 8,5 млн грн.

Бывшему заместителю директора ГП "Укрхимтрансаммиак" объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Госпредприятие "Укрхимтрансаммиак" - оператор украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти - Одесса", который транспортирует жидкий аммиак в Одесский припортовый завода, откуда он поставляется на экспорт.

После обысков в сентябре 2017 года в "Укрхимтрансаммиаке" НАБУ и САП задержали его и.о. директора Игоря Трегубенко.

В конце 2016 года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты хищения бывшим руководством государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" почти 235 млн грн. Об этом говорится в сообщении СБУ. Правоохранители установили, что один из руководителей предприятия в течение 2012-2015 годов перечислял деньги ряду подконтрольных коммерческих структур.

Напомним, в 2007 - 2016 годах директором госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" был назначенный на эту должность еще во времена премьерства Януковича Виктор Бондик.

Как сообщал "Апостроф", СБУ поймала военного шпиона из России: фамилия и фото.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

АПК Украины поставил экспортный рекорд и, очевидно, не последний

"Дойная корова" олигархов: почему в Украине зависла приватизация

ЗАЗ - банкрот: что мешает Украине стать "евроцехом" по производству автомобилей

Господдержка аграриев: помощь есть, эффекта нет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: