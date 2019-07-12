​Еще одного экс-руководителя госпредприятия подозревают в миллионной растрате

СБУ подозревает бывшего заместителя директора госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" в растрате 8,5 млн грн при закупке оборудования у российской фирмы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, в 2013 году руководство госпредприятия провело тендер на поставку по завышенной стоимости оборудования для аммиакопровода у российской компании, которое не соответствует техническим требованиям и не может быть установлено на аммиакопроводе.

По оценкам экспертов, из-за реализации этой сделки государственному бюджету был нанесен ущерб на 8,5 млн грн.

Бывшему заместителю директора ГП "Укрхимтрансаммиак" объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Госпредприятие "Укрхимтрансаммиак" - оператор украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти - Одесса", который транспортирует жидкий аммиак в Одесский припортовый завода, откуда он поставляется на экспорт.

После обысков в сентябре 2017 года в "Укрхимтрансаммиаке" НАБУ и САП задержали его и.о. директора Игоря Трегубенко.

В конце 2016 года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты хищения бывшим руководством государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" почти 235 млн грн. Об этом говорится в сообщении СБУ. Правоохранители установили, что один из руководителей предприятия в течение 2012-2015 годов перечислял деньги ряду подконтрольных коммерческих структур.

Напомним, в 2007 - 2016 годах директором госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" был назначенный на эту должность еще во времена премьерства Януковича Виктор Бондик.

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