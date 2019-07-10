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В Украине поймали военного шпиона из России: фамилия и фото

среда, 10 июля 2019, 18:30
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В Украине разоблачили подполковника Национальной гвардии (НГУ), который, имея российское гражданство, накапливал на флэш-носителях большой объем секретной информации по выполнению боевых задач подразделениями в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Так, в 2014 году подполковник выехал в оккупированный Российской Федерацией Крым, получил паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, стал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году в составе Вооруженных сил страны-агрессора участвовал в боевых действиях в Чечне.

В 2016 году подполковник устроился на военную службу в Главное управление Национальной гвардии Украины при содействии бывшего руководства НГУ. Он получил допуск к государственной тайне и инициативно обратился к командованию о направлении его в район проведения антитеррористической операции.

Отмечается, что военный хранил на личных флэш-носителях секретную информацию по выполнению боевых задач в зоне АТО.

"Сотрудники военной контрразведки СБУ изъяли из незаконного оборота обнаруженные носители информации, подполковник отстранен от исполнения служебных обязанностей, полученные в отношении него материалы переданы в органы досудебного расследования", - сказано в сообщении.

В то же время популярный блогер NecroMancer предположил, что задержанный - это Игорь Тарасов.

Как сообщал "Апостроф", ранее западные журналисты рассекретили схему финансирования Россией боевиков так называемых ЛНР-ДНР, которые воюют на Донбассе.

Кроме того, в Винницкой области СБУ рассекретила схему, благодаря которой боевики беспрепятственно оказывались на территории Украины.

В минувшем году Служба безопасности заявила, что разоблачила на финансировании террористических организации в ОРДЛО экс-заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда.

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