Хищения на миллионы: Зеленский рассказал про офшорную схему в оборонке при Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в правоохранительные органы передано еще одно дело по хищениям в оборонной промышленности во времена президентства Петра Порошенко.

Об этом он рассказал во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

"Вы слышали о нашумевшей истории в государственном концерне "Укроборонпром".

На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну коррупционную схему в сфере оборонной промышленности. Как выяснилось, в течение 5 лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только по нескольким сомнительными контрактами перечислили почти $30 млн на счета офшорных компаний за якобы предоставленные услуги", - рассказал президент.

Он напомнил, что речь о "народных деньгах".

Как сообщал "Апостроф", в среду, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые подробности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.