Все были против: Зеленский раскрыл новые подробности переговоров с Путиным

В среду, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые подробности переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью ICTV.

"Все партнеры Украины [были] против того, чтобы я позвонил Путину. Но я решил позвонить. Потому что это вопрос Украины, наших граждан", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что Украина должна "благодарить … западных партнеров за поддержку, но иметь свое мнение".

По словам Зеленского, Путин заверил его, что видит решение вопроса пленных по формуле "всех на всех". В свою очередь, президент Украины предложил ему начать с моряков.

Кроме того, Зеленский назвал ориентировочные сроки, когда может состояться встреча лидеров "нормандской четверки".

"12 июля была первая встреча представителей, договорились, что будет еще одна встреча, более существенная. И через одну встречу попытаются встретиться четыре лидера: президент Украины, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", 17 июля Зеленский внес изменения в положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

Между тем, в сети появились новые яркие фотожабы с Зеленским.