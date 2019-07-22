​СБУ устроила масштабные обыски у налоговиков и пограничников: первые подробности и фото

Департамент контрразведки Службы безопасности Украины и сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ проводят обыски в служебных помещениях Кабинета министров, Государственной пограничной службы , Государственной фискальной службы Украины и ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" из-за схемы в оборонной сфере.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Главной военной прокуратурой ГПУ осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами в сумме 6,7 млн долларов при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП "Укроборонпром" по поставке Государственной пограничной службе Украины "Подвесной системы раннего обнаружения".

"Следственные действия, направленные на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение в уголовном производстве", - сообщил на на своей странице в facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в правоохранительные органы передано еще одно дело по хищениям в оборонной промышленности во времена президентства Петра Порошенко.