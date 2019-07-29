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Еще одного олигарха подозревают в уклонении от уплаты долгов Минобороны

понедельник, 29 июля 2019, 16:44
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Следственное управление Нацполиции в Полтавской области с ноября 2018 года расследует возможное уклонение ПАО АвтоКрАЗ Константина Жеваго от уплаты штрафных санкций на сумму 6,69 млн грн в пользу Минобороны за несвоевременное выполнение оборонного заказа.

Об этом сообщает проект Марлин со ссылкой на судебные материалы.

Уголовное производство открыли по ч.3 статьи 382 УК "невыполнение судебного решения", которое наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отмечается, что в конце 2013 года Минобороны и АвтоКрАЗ заключили сделку на поставку грузовиков повышенной проходимости, стоимостью 136,5 млн грн. В течение 2014 года из-за колебаний курса валют стоимость сделки выросла до 165 млн грн без изменения количества авто.

По мнению Генпрокуратуры (ГПУ), повышение суммы сделки - неправомерное. Она просит признать сделку недействительной, указывая также на несвоевременность поставок. В 2015 году Хозсуд Киева по требованию ГПУ, решил взыскать с компании Жеваго 6,69 млн грн штрафных санкций.

По сводной информации исполнительной службы в Полтавской области, в целом взысканию с АвтоКрАЗ в пользу государства и других юрлиц подлежат 34,06 млн грн.

В прокуратуре считают, что должностные лица АвтоКрАЗ умышленно уклоняются от выплаты долгов Минобороны.

Как сообщал "Апостроф", украинцы настолько прониклись чувствами к Зеленскому, что на мажоритарке отдавали голоса за никому неизвестных "слуг". Подробнее читайте в материале - Пролетая над гнездом кормушки: кто из топ-нардепов провалил выборы в Раду.

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