Пролетая над гнездом кормушки: кто из топ-нардепов провалил выборы в Раду

Досрочные выборы в Верховную Раду уже точно попали в историю Украины: партия Владимира Зеленского "Слуга народа" фактически взломала выборы, получив монобольшинство в парламенте и обеспечив себе отсутствие головных болей от процесса коалициады.

Но это не единственное чудо, произошедшее 21 июля. Украинцы настолько прониклись чувствами к Зеленскому, что на мажоритарке отдавали голоса за никому неизвестных "слуг", прокидывая старых мастодонтов и олигархов, прикармливающих свои округа годами.



"Апостроф" собрал главные фиаско политиков старой школы на мажоритарных округах, которые уже зафиксированы на сайте ЦВК.

Самая показательная история произошла в Запорожской области, где на "родном" 77 округе фиаско потерпел владелец "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев. И все бы ничего, но проиграл он … свадебному фотографу, оказавшемуся "Слугой народа". При этом отставание составило почти 13% (!!!) или около 9 тысяч голосов. Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка!

Мимо новой Рады пролетает и целая плеяда евроинтеграторов, среди которых "квартирант" Сергей Лещенко, активно помогавший Зеленскому в президентской кампании, а под выборы в Раду скромно именовавший себя настоящим слугой народа. Также вне парламента остаются Светлана Залищук, Леонид Емец, Виктория Войцицкая и другие еврооптимисты из Рады VIII созыва.

Интересно, что три года назад этих людей (во главе с Саакашвили и Ко), считали будущим страны. Не в этот раз, ребята.

Но вернемся к вечным. Миротворец всех времен и народов Владимир Литвин, в свое время активно склонявший Ющенко к дружбе с Януковичем, уходит на покой, отдав округ 65 "Слуге народа".

Одиозные друзья Петра Порошенко, не без помощи которых рухнул рейтинг пятого президента Украины, также почувствовали на своей шкуре, что такое фиаско: Александр Грановский, Игорь Кононенко – спасибо, не за что, до свидания.

Любимый юрист Виктора Януковича, одиозный пидрах*й Сергей Кивалов (угадайте, что?) не сумел провернуть финт ушами и проиграл на округе 135 в Одессе.



Константин Жеваго, Александр Третьяков – выбыли. Второй вообще проиграл ресторатору Александру Тищенко, накормившему людей на округе. Как мало, оказывается, нужно избирателям в Киеве …

Осталась Рада и без веселых братьев Добкиных – Миша "грустное лицо" Добкин оказался в списке непроходимого "Оппозиционного блока", а Дмитрий "на веселе" Добкин проиграл свой округ (угадайте, кому?) "Слуге народа". Но, говоря откровенно, Добкин-младший оказался на округе всего третьим, так что отсутствие "слуги" ему никак бы не помогло.

Не попадает в Раду и Борис Колесников, возглавлявший оппозиционное правительство. Он проиграл коллеге из "Оппозиционной платформы – за жизнь", уступив почти 5%.

Кто еще мимо? Сергей Пашинский, на округ которого даже пришлось отправлять спецназ. "Скотыняки" не выразили доверия и Олегу Ляшко. Как можно, какая потеря…

В списке проигравших также Евгений Червоненко, Александр Омельченко, два Борислава – Розенблат и Береза, Сергей Каплин, Богдан Дубневич, Ярослав Москаленко ...

Парламентская "голова" Арсения Яценюка Максим Бурбак больше говорить не будет. В парламенте так точно. Не ближайшие 5 лет.

Не прошли в Раду также командующий "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош, который, стоит отметить, в действующей Раде чаще отсутствовал, и Андрей Билецкий, чей "Нацкорпус" кошмарил Киев под выборы постоянными акциями.

Из интересного также стоит отметить провал на выборах певчей протеже Юлии Тимошенко – Анастасии Приходько, которая запомнилась в сети демаршем с первого "политического" интервью "5 каналу".

Ну и из веселого. Бывшая протеже все той же Тимошенко - Надежда Савченко на своем округе получила всего 8 (!!!) голосов. Нужно ли говорить, что в Раде ее не будет?