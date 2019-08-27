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​Продажа Китаю завода "Мотор Сич" может сорваться: на Западе раскрыли подробности

вторник, 27 августа 2019, 11:13
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Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать Китаю получить контроль над украинской компанией "Мотор Сич".

Об этом пишет американское издание Wall Street Journal.

"Мотор Сич" производит авиационные двигатели и газотурбинные установки. В настоящее время, отмечает издание, рассматривается вопрос продажи украинского предприятия группе компаний, среди которых офшорная Beijing Skyrizon Aviation. Покупка украинского производителя может дать Пекину важные военные технологии.

По данным издания, сотрудники американского Совета национальной безопасности и посольства в Киеве работают над организацией встречи Болтона с руководителем предприятия.

"Мы собираемся поговорить с украинцами об амбициях Китая и о том, что мы думаем по поводу того, что замышляет Китай", - сказал собеседник издания.

По его словам, это является частью стратегии нацбезопасности.

Ранее в июле Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о покупке госпредприятием "Укроборонпром" и офшорной компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited акций компании "Мотор Сич".

Позднее сотрудники Службы безопасности Украины выяснили, что группа компаний "Мотор Сич" в течение двух лет финансировала деятельность боевиков так называемой ДНР.

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