"Мотор Сич" обвинили в финансировании боевиков: громкое заявление СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины выяснили, что группа компаний "Мотор Сич" в течение двух лет финансировала деятельность боевиков так называемой ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что должностные лица подразделения группы - "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на оккупированном Донбассе, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций. Они сотрудничали с предпринимателями Украины, России и так называемой ДНР.

Установлено, что платежи за сделки поступали в "Центральный республиканский банк ДНР" нарушая закон Украины. Сотрудники СБУ задокументировали, что в 2015 году "Снежнянский машиностроительный завод" в бюджет так называемой ДНР уплатил более 32 миллионов российских рублей. Завод также бескорыстно передавал товары для пользования "Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики", через которое финансировались боевики.

Следователи Службы безопасности Украины и прокурор Донецкой области объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела "Снежнянский машиностроительный завод" в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие для установления всех других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.

Как сообщал "Апостроф", в Украине разоблачили подполковника Национальной гвардии (НГУ), который, имея российское гражданство, накапливал на флэш-носителях большой объем секретной информации по выполнению боевых задач подразделениями в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.