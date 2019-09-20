В "Укроборонпроме" задумали продажу "Украины"

В "Укроборонпроме" рассматривают возможность продажи ракетного крейсера "Украина", поскольку целесообразности в завершении его строительства и спуске на воду больше нет.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"В Украине нет необходимости в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера", - пояснил гендиректор концерна Айварас Абромавичюс.

Также он отметил, что предприятие планирует строить корабли меньшего масштаба, но в большем количестве. По словам руководителя "Укроборонпрома", именно таковы на данный момент потребности ВМС ВСУ.

Абромавичюс добавил, что ракетный крейсер, с тоннажем в 11 500 тонн разрабатывался еще в 1970-х годах и уже не способен быть эффективным для использования в операциях на море. В частности, он не является пригодным для применения в Черном и Азовском морях. К тому же если корабль затонет, это приведет к экологической катастрофе, загрязнению акваторий рек и морей.

В данный момент крейсер находится на ГП "Николаевский судостроительный завод".

Как сообщал "Апостроф", в июле в "Укроборонпроме" провели пресс-тур для журналистов на крейсере "Украина" в Николаеве.