RU  UA  EN

четверг, 25 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

25 июля

09:15
В Киеве прохожий пытался дать отпор пьяной толпе, открыв стрельбу: фото и видео с места ЧП
09:12
​Дипломат рассказала о будущей встрече Зеленского с новым премьером Великобритании
08:40
В Киеве около метро обнаружили жуткую находку: опубликованы фото и видео
08:39
​Украинцы попали в смертельное ДТП в Болгарии: фото и подробности трагедии
08:06
​Привет из прошлого: появилось забавное фото крейсера "Украина" в Николаеве
08:06
Чем занимался на Донбассе российский топ-пропагандист: опубликовано видео
08:00
Выбор жертвы Перуну и именины Марии: какой праздник 25 июля
07:36
В Украине провели испытания на дальность новейшего ракетного оружия: видео
07:29
Дешевка для домохозяек: в сети подняли на смех трейлер российского сериала "Чернобыль"
07:01
Задержан парень, убивший в Киеве 18-летнюю ровесницу: опубликованы фото и видео
07:00
ЦИК подсчитала почти 100% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
06:55
​Десятки "грузов 200" и подбитой техники: ВСУ нанесли мощнейший удар по боевикам
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Привет из прошлого: появилось забавное фото крейсера "Украина" в Николаеве

четверг, 25 июля 2019, 08:06
переглянути новину українською

Во время пресс-тура ГК "Укроборонпром" для журналистов на крейсере "Украина" в Николаеве на стене кают-компании был замечен портрет второго украинского президента Леонида Кучмы.

Об этом написал Национальный информационный портал "Давление" в Facebook, публикуя соответствующие фото.

"Несмотря на страшненькие фото извне, внутри крейсер как попал сюда с 20 летнего прошлого... Даже протертый от пыли портрет Кучмы внутри кают-компании висит...", - говорится в сообщении.

Как известно, на Николаевском судостроительном заводе готовятся к разборке крейсера "Украина".

"Это будет не разбазаривание крейсера, не грабеж его. Это совершенно четкий проект, разработанный нашим казенным институтом. Оборудование, в том числе вооружение, будут демонтированы с крейсера и установлены на кораблях Военно-Морских Сил Украины в соответствии с проекту демилитаризации", - отметил Генеральный директор завода Валерий Калашников.

Как сообщал "Апостроф", министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому достроить первый украинский корвет др. 58250 "Владимир Великий" на мощностях государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод".

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: