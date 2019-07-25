​Привет из прошлого: появилось забавное фото крейсера "Украина" в Николаеве

Во время пресс-тура ГК "Укроборонпром" для журналистов на крейсере "Украина" в Николаеве на стене кают-компании был замечен портрет второго украинского президента Леонида Кучмы.

Об этом написал Национальный информационный портал "Давление" в Facebook, публикуя соответствующие фото.

"Несмотря на страшненькие фото извне, внутри крейсер как попал сюда с 20 летнего прошлого... Даже протертый от пыли портрет Кучмы внутри кают-компании висит...", - говорится в сообщении.

Как известно, на Николаевском судостроительном заводе готовятся к разборке крейсера "Украина".

"Это будет не разбазаривание крейсера, не грабеж его. Это совершенно четкий проект, разработанный нашим казенным институтом. Оборудование, в том числе вооружение, будут демонтированы с крейсера и установлены на кораблях Военно-Морских Сил Украины в соответствии с проекту демилитаризации", - отметил Генеральный директор завода Валерий Калашников.

Как сообщал "Апостроф", министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому достроить первый украинский корвет др. 58250 "Владимир Великий" на мощностях государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод".