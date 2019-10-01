​iPhone 11 отодвинули на второе место: опубликован рейтинг лучших смартфонов 2019 года

Опубликован рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и функционала. Первое место в топ-20 занял смартфон OnePlus 7T ($600).

Об этом сообщается на сайте американского журнала Business Insider.

Основные преимущества, по мнению экспертов, для данной модели: простая операционная система Android, красивый дизайн, камера с тремя объективами, время автономной работы, точный датчик отпечатков пальцев и распознавания лица. Из минусов: отсутствие беспроводной зарядки и официального рейтинга водостойкости.

Второе место в рейтинге занял iPhone 11 американской компании Apple стоимостью $700. Его плюсом является большой экран в 6,1 дюйма, мощный процессор, а также камера с распознаванием лица.

Третье место досталось модели OnePlus 7 Pro за $670. Этот смартфон отличается мощным процессором, оригинальным дизайном с изогнутыми краями экрана, а также быстрой работой датчиков отпечатков пальцев.

В пятерку лидеров замыкают два смартфона от Google: Pixel 3a и Pixel 3a XL. По данным Business Insider, они отличаются хорошей производительностью, легким корпусом, хорошей автономностью и стартовым ценником в $400. Из минусов: отсутствие водостойкости и плохая камера.

Также, в рейтинг лучших смартфонов 2019 года вошли Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 10 Plus и Galaxy S10 Plus, а также iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре компания Apple презентовала линейку новой продукции, в частности iPad, Apple Watch и свежую серию смартфонов iPhone. Озвученные цены в США - не окончательный показатель для Украины. Так, если в стране производителя на самый модный из новых смартфонов (iPhone 11 Pro) они начинаются от $999 (24,3 тыс. грн), то в Украине эта цифра возрастет практически вдвое. подробнее читайте в материале - Сколько дней нужно работать украинцу, чтобы купить новый iPhone.