Сколько дней нужно работать украинцу, чтобы купить новый iPhone: диаграмма

В этом месяце компания Apple презентовала линейку новой продукции, в частности iPad, Apple Watch и свежую серию смартфонов iPhone. Как и каждый год, одним из самых популярных вопросов к новинкам стала их цена. И здесь есть о чем задуматься (например, о продаже органов).

Примечательно, что озвученные цены в США - не окончательный показатель для Украины. И если в стране производителя на самый модный из новых смартфонов (iPhone 11 Pro) они начинаются от $999 (24,3 тыс. грн), то в Украине эта цифра возрастет практически вдвое.

Аналитики компании Picodi подсчитали, что в Украине цена на iPhone 11 Pro с 64 Гб памяти составит около 40 000 грн. Исходя из этого, нетрудно определить, сколько дней нужно работать среднестатистическому украинцу, чтобы купить себе новый "яблочный" смартфон. И это 97 дней или же три с половиной месяца (откладывая зарплату лишь на покупку телефона).

В этом же исследовании аналитики прошлись и по другим странам: Италия, Испания, Бельгия, Черногория, Россия, Вьетнам, Канада, Дания, Австралия… увы, среди 48 стран по количеству необходимых рабочих дней Украина занимает первое место.

При этом, к примеру, среднестатистическому жителю Британии потребуется 13 дней, Японии - 9, Польши - 32, Испании - 16, Швейцарии - 5, Австрии - 10, Мексики - 55.

Стоит упомянуть и тот нюанс, что результаты исследования базировались на данных средней зарплаты по Украине (10,7 тыс. грн - Госстат). Кроме того, аналитики учитывали доход украинцев, исходя из 21 рабочего дня в месяц.

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