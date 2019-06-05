​Власти порадовали украинцев планами по длительности отпусков

Проект нового Трудового кодекса Украины предусматривает увеличение продолжительности ежегодного отпуска работников на 4 дня.

Об этом сообщает ТСН.

Действующий Трудовой кодекс предусматривает, что продолжительность отпуска большинства украинских работников составляет 24 дня. Новый документ увеличивает этот период до 28 календарных дней.

С учетом 11-ти государственных праздников количество нерабочих дней в году для каждого украинца составит 39.

Нести затраты от дополнительных выходных будут работодатели.

"Безусловно, это будет мотивировать сотрудников. Я бы позволила эти дни. Но для работодателя это минус", - сказала руководитель HR департамента консалтинговой компании Nota Group Яна Декусар.

Проект нового Трудового кодекса одобрен в первом чтении два года назад.

"До сих пор еще Верховная Рада не рассмотрела, и поэтому он ожидает рассмотрения ко второму чтению", - говорит генеральный директор директората норм и стандартов достойного труда Министерства социальной политики Юрий Кузовой.

В новом кодексе, кроме продления отпуска, есть статьи о возможности дистанционно работать, устанавливаются дополнительные гарантии выплат беременным, дается больше полномочий инспекторам Гоструда, которые могут штрафовать работодателей за нарушение прав рабочих. Однако с каждым днем документ теряет актуальность.

"Морально он постарел на два года. У нас были и предыдущие варианты законопроекта, который тоже был ко второму чтению подготовлен - и умер. И, возможно, такая судьба будет и у этого проекта, к сожалению", - признает Юрий Кузовой.

Как сообщал "Апостроф", в июне украинцы будут отдыхать 12 дней.