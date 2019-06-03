Сколько дней украинцы будут отдыхать в июне

В июне украинцы будут отдыхать 12 дней.

Об этом сообщает ТСН.

Помимо привычных выходных в субботу и воскресенье добавятся и государственные праздники. По календарю, в июне выходным является понедельник – 17 июня - в честь религиозного праздника Троицы. Помимо этого, в пятницу, 28 июня, празднуют государственный праздник - День Конституции.

В итоге, в июне будет всего лишь 18 рабочих дней.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16 июня православные отмечают один из крупнейших праздников - Троицу.

Также раньше появился календарь выходных и праздников в июне. Кроме того, появился подробный прогноз от народного синоптика на июнь и июль. До 11 июня температура будет держаться на комфортном уровне +29… +31 °C.