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​Война продолжается: Рада приняла еще два решения против Зеленского

четверг, 06 июня 2019, 15:09
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Верховная Рада включила в повестку дня сессии депутатские законопроекты об уголовной ответственности за незаконное обогащение, аналогичный законопроект президента Украины Владимира Зеленского включить отказалась.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За включение в повестку дня сессии законопроектов "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об ответственности за незаконное обогащение" (№№10110-1, 10110-д) проголосовали 226 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Позднее председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратил внимание народных депутатов на то, что парламент включил в повестку дня сессии все альтернативные законопроекты об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Таким образом, в повестку теперь включены законопроекты №10110-1, 10110-2, 10110-3, 10110-4, 10110-5, 10110-6, 10110-7, 10110-8, 10110-9, 10110-10, 10110-11, 10110-12 и 10110-д.

В то же время народные депутаты отказались включить в повестку законопроект Зеленского №10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о конфискации незаконных активов чиновников и наказания за получение таких активов", а также альтернативный этому проект закона.

В президентском законопроекте, внесенном в парламент 3 июня, предлагается ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы от пяти до 10 лет за незаконное обогащение и внести изменения в процедуру конфискации необоснованных активов чиновников.

Кроме того, парламентарии не включили в повестку альтернативный этому проект закона (№10358-д) авторства внефракционного народного депутата Сергея Мищенко.

Также народные депутаты не поддержали проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины.

За соответствующую инициативу президента Украины Владимира Зеленского проголосовали 67 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосов. Против проголосовали 48 парламентариев.

Ранее, 30 мая президент внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Полторака.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на своем заседании 5 июня не поддержал проект представления президента Зеленского об увольнении министра обороны.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", после того, как депутаты Верховной Рады провалили законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в закон о выборах в парламент, в сети поднялась волна возмущений и сарказма. Подробнее читайте в материале - Блицкриг не прошел: сети неоднозначно отреагировали на решение Рады по законопроекту Зеленского.

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