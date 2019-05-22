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​Блицкриг не прошел: сети неоднозначно отреагировали на решение Рады по законопроекту Зеленского

среда, 22 мая 2019, 15:17
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После того, как депутаты Верховной Рады провалили законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в закон о выборах в парламент, в сети поднялась волна возмущений и сарказма.

"Вы думаете, что это в воздухе запах реванша, - принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!", - написал в Twitter спикер парламента Андрей Парубий.

Многие из блогеров в соцсетях среди прочего пишут, что Зеленского попросту обвели вокруг пальца.

"Слушаю представителя президента в ВР и вижу, что Зеленского вчера обманули. Договорились с лидерами фракций о закрытых списках, а сегодня вся банда дружно кричала ИЗМЕНА. Эх Вова... Сем чудовищам верить нельзя", - говорится в сообществе Duncan MacLeod UA.

Нашлись также, которые считают, что нардепы решили показать новому президенту "кто в доме хозяин".

"Депутаты провалили сегодня рассмотрение законопроекта Зеленского об изменениях избирательной системы. Отказались включать в повестку дня. Так же провалили его Закон о закупках. Ожидаемо. Так сказать продемонстрировали "кто в доме хозяин". Параллельно, не следует забывать и о том, что Указ о роспуске парламента будет обжаловано в КСУ. Началась настоящая игра. Держимся вместе", - написал в Facebook журналист и блогер Назар Приходько.

Как сообщал "Апостроф", 22 мая прошло внеочередное заседание парламента Украины, инициатором которого был Владимир Зеленский.

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