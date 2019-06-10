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​В Украине начали действовать штрафы за долги по "коммуналке"

понедельник, 10 июня 2019, 10:39
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С сегодняшнего дня в Украине фактически начинают действовать штрафы за коммунальные долги. Пеня касается тех долгов, которые образовались после 1 мая, когда вступили в силу новые нормы закона о ЖКХ.

Об этом рассказали в эфире "Сниданок с 1+1".

Это не касается случаев, когда людям не выплатили субсидий. Размер пени определяется в договоре, но штраф не должен превышать 0,01% долга за каждый день задержки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от всей суммы долга.

Ранее, 3 июня сообщалось, что украинцы уменьшили долги за коммунальные услуги.

С начала мая заработал закон "О жилищно-коммунальные услуги". Поставщик услуг имеет право прекратить предоставлять свою услугу потребителю, если тот имеет долги и не погасил их в течение месяца после предупреждения. Между исполнителем услуг и потребителями будут заключаться договоры.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", в Украине ввели наказание для псевдовоенных: названа сумма штрафа.

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