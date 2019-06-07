В Украине ввели наказание для псевдовоенных: названа сумма штрафа

В Верховной Раде одобрили законопроект, которым вводится административная ответственность за неправомерное ношение военной формы, а также уголовная – за осквернение памятников и могил участников Революции Достоинства и войны на Донбассе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующий законопроект №9217 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс Украины во втором чтении и в целом поддержали 235 народных депутатов.

Законом КоАП дополнен статьей "незаконное ношение военной формы одежды со знаками отличия военнослужащих", предусматривающей предупреждение или наказание в виде штрафа в размере 150-200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующей формы (один необлагаемый минимум составляет на данный момент 17 гривен). За повторное правонарушение, если ранее уже было административное взыскание, ответственность составит 200-400 необлагаемых минимумов или общественные работы.

Кроме того, предлагается расширить перечень лиц, за осквернение могил которых предусмотрена уголовная ответственность. Осквернение могилы защищавших независимость и территориальную целостность Украины, участвовавших в АТО, в мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, участников Революции Достоинства, борцов за независимость Украины в ХХ веке предлагают карать ограничением или лишением свободы на срок 3-5 лет.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в апреле в Черкассах неизвестные осквернили памятник легендарному генерал-майору Игорю Момоту, погибшему на Донбассе в 2014 году.