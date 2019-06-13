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​Люди почувствуют уже в этом году: У Зеленского заявили о важном нововведении в госуслугах

четверг, 13 июня 2019, 11:36
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К 2024 году в Украине планируют перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, заявил советник президента Михаил Федоров во время первого экспертного обсуждения концепции "Государство в смартфоне", которое состоялось 12 июня в Администрации президента.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В обсуждении приняли участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области ІТ.

По словам Федорова, перевод государственных услуг в онлайн будет способствовать не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции.

"Наш план очень амбициозный. Например, к 2024 году мы стремимся перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере. И уже в этом году украинцы почувствуют вкус электронных услуг нового поколения - полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина. Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского ІТ -бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне", - отметил Федоров.

В свою очередь, Владимир Зеленский заверил собравшихся в своей полной поддержке.

"Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Мы должны сообща готовить инициативы, законопроекты и предпринимать шаги, снимающие барьеры к цифровой экономике и электронному управлению. Уверяю, что лично "буду обращаться" к тем государственным служащим, которые оказывают сопротивление на местах", - подчеркнул Зеленский.

Также говорилось о важности создания возможностей для украинских технологических стартапов. Все эти задачи будут включены в единый план действий. Президент заверил, что такие встречи будут регулярными.

На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции «Государство в смартфоне» с участием международных доноров, представителей бизнеса и тому подобное. Затем документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.

Как сообщал "Апостроф", в Кременчуге зарегистрировали сразу три частных предприятия под названием "Слуга народа".

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