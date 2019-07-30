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​Зеленский подписал важный указ про онлайн услуги для бизнеса и простых украинцев

вторник, 30 июля 2019, 11:43
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Президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц в электронных услуг" для упорядочения работы госреестров и услуг онлайн.

Об этом сообщает сайт Офиса президента со ссылкой на указ №558

"Указ предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета получить доступ к информации о себе в государственных реестрах (например, об имуществе, землю, транспорт, налоги и доходы) и приоритетные электронные государственные услуги. Указом предусматривается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект "еМалятко"), регистрацией его места жительства, регистрации физического лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов и тому подобное. Указом начинается работа над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине ".

Документ предусматривает первоочередное проведение полного аудита работы государственных реестров.

По словам советника президента Михаила Федорова, в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, большинство из которых функционируют абсолютно неэффективно и непрозрачно.

Федоров рассказал, что аудит реестров и дальнейшее их упорядочения, распространение единого идентификатора физического лица для связывания данных из различных реестров и внедрение электронного взаимодействия позволит упростить госуслуги.

Советник рассказал, что его команда сформировала перечень около 200 наиболее важных услуг для граждан и бизнеса в режиме онлайн.

Среди ключевых задач, предусмотренных указом, - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра, который сейчас содержит данные только около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.

Основным барьером на пути развития е-услуг и цифровой экономики в целом Федоров назвал отсутствие у граждан средств eID.

В ОП планируют уже осенью начать выдачу паспортов в виде ID-карточек сразу с электронной подписью, но приоритетом называют MobileID и SmartID.

Как сообщал "Апостроф", в Зеленского заявили, что автора скандального ролика с фурой нашли: что ему грозит.

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