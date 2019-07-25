У Зеленского заявили, что автора скандального ролика с фурой нашли: что ему грозит

Полицейские установили личность автора скандального ролика, появившегося во время президентской избирательной кампании в Украине, на котором грузовик сбивает уже нынешнего гаранта Владимира Зеленского.

Об этом сообщается в Telegram-аккаунте "Команда Зеленського".

"Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля"! Более того, за это время старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию для обвинений и предполагаемого автора "шедеврального" видео", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автору ролика грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась пародия на скандальный ролик со сбитым фурой Зеленским.