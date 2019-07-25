RU  UA  EN

четверг, 25 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

25 июля

18:23
Под Житомиром взорвалось авто с пассажирами, много пострадавших: фото
18:19
Проломили голову: под Днепром зверски убили 19-летнюю девушку
18:10
"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила о необходимости пересчета голосов в пяти округах Луганской области
18:04
В Киеве неизвестные напали на Порошенко: опубликовано видео
18:04
Какой из видов летнего маникюра вам подойдет: тест-пятиминутка
17:56
Дело на миллионы: всплыли резонансные детали задержания экс-главы полиции Одесской области
17:36
Возможны заморозки: синоптики шокировали украинцев прогнозом на август
17:33
Моряков с российского танкера, задержанного СБУ, отпустили: первые подробности
17:17
Глава ХОГА Светличная строит в Харькове новый современный онкоцентр
17:17
У Зеленского заявили, что автора скандального ролика с фурой нашли: что ему грозит
17:05
Экс-нардепа позвали в "95-й квартал": сеть повеселила история
17:04
В Украине появились сладости с портретом Зеленского: фото и реакция сети
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Зеленского заявили, что автора скандального ролика с фурой нашли: что ему грозит

четверг, 25 июля 2019, 17:17
переглянути новину українською

Полицейские установили личность автора скандального ролика, появившегося во время президентской избирательной кампании в Украине, на котором грузовик сбивает уже нынешнего гаранта Владимира Зеленского.

Об этом сообщается в Telegram-аккаунте "Команда Зеленського".

"Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля"! Более того, за это время старший следователь по особо важным делам Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию для обвинений и предполагаемого автора "шедеврального" видео", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автору ролика грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась пародия на скандальный ролик со сбитым фурой Зеленским.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Выборы по правилам и без: главные скандалы на мажоритарных округах

Пролетая над гнездом кормушки: кто из топ-нардепов провалил выборы в Раду

Однопартийное большинство в Раде: первые итоги выборов, фото и видео

Курс молодого депутата: как "новые лица" боролись за место в Раде

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: