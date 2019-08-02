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​У Зеленского пояснили, что будет с доступом к сайтам "Одноклассники" и "Вконтакте"

пятница, 02 августа 2019, 15:34
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Украинская власть не намерена возобновлять свободный доступ пользователей интернета в Украине к социальным сетям, которые были запрещены после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил советник президента Украины, новоизбранный депутат Верховной Рады Никита Потураев.

"Есть просто враждебные медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не имеем глупостей делать, а защищать наше информационное пространство имеем", - сказал Потураев.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что санкции в отношении запрещенных российских соцсетей и сайтов не отменены. Такое сообщение на сайте ведомства появилось из-за "увеличение количества сообщений о вероятной отмене санкций".

С весны 2017 года в Украине действует запрет на сервис "Яндекс", а также сайты группы Mail.Ru, российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Они были определены СНБО как такие, что «угрожают национальной безопасности» Украины.

Как сообщал "Апостроф", команду президента Владимира Зеленского обвиняют в попытке дискредитации СМИ и введении избирателей в заблуждение из-за опубликованного заявления об отставке Андрея Богдана, главы Офиса президента.

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