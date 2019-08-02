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Прикол на высшем уровне: журналистка раскрыла важные детали скандала с отставкой Богдана

пятница, 02 августа 2019, 13:10
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Команду президента Владимира Зеленского обвиняют в попытке дискредитации СМИ и введении избирателей в заблуждение из-за опубликованного заявления об отставке Андрея Богдана, главы Офиса президента.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналистка Кристина Бердинских.

По ее словам, новость об отставке Богдана появилась 1 августа, около 20:00, однако информация была неподтвержденной. Журналистка немедленно обратилась к самому главе ОП и в президентский офис.

"Андрей Богдан на мой вопрос – фейк ли это, ответил, что не комментирует эту информацию. А вот из президентского офиса я получила фотографию якобы заявления Богдана с просьбой "его уволить по собственному желанию, с момента желания". Я бы никогда в жизни не опубликовала эту бумажку, если бы не получила ее от официального лица", – пишет Бердинских.

Она отмечает, что после публикации новости об отставке, должно было выйти либо опровержение, либо официальный комментарий о ситуации. Однако за вечер, ночь и первую половину дня 2 августа не было никакой информации от представителей власти об отставке Богдана. Сам глава ОП лишь запостил в Facebook фотожабу с мэром Киева Виталием Кличко.

"И, конечно же, сразу же стало очевидно, что и Богдан, и ОПУ, да и президент Владимир Зеленский, просто прикалываются и используют медиа. Причем все медиа страны. Новость про отставку Богдана опубликовали большинство СМИ. Об этом весь вечер рассуждали телеканалы. Украинские СМИ ретвитили западные журналисты… Что это было – проверка реакции общества? Троллинг? Или после того, как команда президента "Сделала их еще раз" на парламентских выборах, теперь пришла очередь "сделать еще раз" все украинские СМИ? Но зачем? Кто вам мешает продолжать давать интервью Тесле, постить в инстаграммы и фейсбук? Зачем подрывать доверие к традиционным СМИ? В чем прикол?", – задается вопросами Бердинских.

"С ситуацией же с Богданом, его отставкой или не отставкой, очевидно, что нет ничего хорошего. Это прикол и стеб над традиционными медиа, а также введение в заблуждение избирателей. Демонстрация им, что не верьте никому, только нашему телеграмму и инстаграмму. Пост-правда в чистом ее проявлении", – заключила журналистка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 августа во время своего визита в Ивано-Франковск президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о заявлении на увольнение от главы ОП Андрея Богдана.

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