RU  UA

среда, 28 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Регуляторная политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 августа

17:31
Очень неудобно получилось: сеть взбудоражила странная деталь на фото Зеленского
17:22
​У Зеленского сообщили, когда будет сформирован новый Кабмин
17:21
Куриный маршал вместо Октября: сети повеселили фото "декоммунизации" в Донецке
17:09
10 актеров, которые сыграли Чарльза Мэнсона в кино и сериалах
16:55
Россия может передать Украине двух политзаключенных: фамилии и подробности
16:54
В Киеве началась встреча Зеленского со "слугами народа": первые подробности и фото
16:50
Обрушение дома в Дрогобыче: появилось видео с парнями, которые первыми бросились спасать людей
16:46
Швейцарские правозащитники из "Сети Солидарности" поприветствовали освобождение Вышинского
16:42
16-летняя дочь Елены Кравец попробовала себя в роли модели: и это, похоже, успех
16:39
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" обещают продолжать борьбу за освобождение украинских узников совести
16:36
Журналисты рассказали о главных претендентах на кресло министра инфраструктуры
16:27
Преемником Супрун может стать уволенный Порошенко чиновник
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Украине вводят новое правило при оформлении паспорта

среда, 28 августа 2019, 13:18
переглянути новину українською

Кабинет Министров принял постановление, которое позволит фотографироваться на паспорт в головном уборе.

Об этом сообщается на сайте Правительственного портала.

Целью постановления является адаптация законодательства Украины к международному. Теперь при оформлении документов учитываются рекомендации ІCАО.

Новые правила начнут действовать с октября.

Новые правила упростят процесс представителям различных религиозных конфессий.

Постановление оставляет в силе такие требования к фото на паспорт:

  • фотографирование четко анфас,
  • лоб и лицо – открыты,
  • лицо должно занимать 70-80% площади снимка,
  • должно быть видно плечи,
  • человек должен смотреть строго в объектив,
  • глаза должны быть открыты.

Как сообщал "Апостроф", выдача российских паспортов по упрощенной процедуре в целом не повлияла на рост цен на недвижимость во временно оккупированном Луганске.

Фотовзгляд

Все галереи
Советник президента США Джон Болтон почтил память погибших украинских военных

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ошибки или коррупция: в чьих интересах действуют должностные лица АРМА

"...И в животноводстве": Правильно ли передавать Нацбанку регулирование непрофильных рынков

Правительство совершает ошибку: почему Украина замораживает свои газовые месторождения

«Черные» последствия: чем обернется новое ограничение на расчеты наличкой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: