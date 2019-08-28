​В Украине вводят новое правило при оформлении паспорта

Кабинет Министров принял постановление, которое позволит фотографироваться на паспорт в головном уборе.

Об этом сообщается на сайте Правительственного портала.

Целью постановления является адаптация законодательства Украины к международному. Теперь при оформлении документов учитываются рекомендации ІCАО.

Новые правила начнут действовать с октября.

Новые правила упростят процесс представителям различных религиозных конфессий.

Постановление оставляет в силе такие требования к фото на паспорт:

фотографирование четко анфас,

лоб и лицо – открыты,

лицо должно занимать 70-80% площади снимка,

должно быть видно плечи,

человек должен смотреть строго в объектив,

глаза должны быть открыты.

Как сообщал "Апостроф", выдача российских паспортов по упрощенной процедуре в целом не повлияла на рост цен на недвижимость во временно оккупированном Луганске.