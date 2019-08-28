​В Украине вводят новое правило при оформлении паспорта

Кабинет Министров принял постановление, которое позволит фотографироваться на паспорт в головном уборе.
Об этом сообщается на сайте Правительственного портала.
Целью постановления является адаптация законодательства Украины к международному. Теперь при оформлении документов учитываются рекомендации ІCАО.
Новые правила начнут действовать с октября.
Новые правила упростят процесс представителям различных религиозных конфессий.
Постановление оставляет в силе такие требования к фото на паспорт:
- фотографирование четко анфас,
- лоб и лицо – открыты,
- лицо должно занимать 70-80% площади снимка,
- должно быть видно плечи,
- человек должен смотреть строго в объектив,
- глаза должны быть открыты.
Как сообщал "Апостроф", выдача российских паспортов по упрощенной процедуре в целом не повлияла на рост цен на недвижимость во временно оккупированном Луганске.