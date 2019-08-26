​Недвижимость на оккупированном Донбассе: как российские паспорта повлияли на цены

Выдача российских паспортов по упрощенной процедуре в целом не повлияла на рост цен на недвижимость во временно оккупированном Луганске.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на несколько риэлторов в городе на правах анонимности.

"Многие тут думали, что цены подскочат, но этого не произошло", - рассказала риэлтор Оксана.

По ее словам, в некоторых районах города отмечается незначительное снижение цен.

"Например, если раньше хорошую трехкомнатную квартиру в мебелью на востоке (восточные кварталы, - ред.) можно было продать за $14 тыс, то сейчас за нее предлагают не больше $12 тыс", - уточнила она.

Другой собеседник добавил, что в центре за "двушку" с новой мебелью предлагают $15 тыс (ранее $17 тыc, - ред.)

"Получается, что эти бумажки (российские паспорта, - ред.) – это фиговый листок. Думали, что сюда еще больше станет приезжать "вата" (жители с пророссийскими настроениями, - ред.), но пока ажиотажа покупателей не наблюдается", - подчеркнул он.

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