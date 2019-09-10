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В НБУ рассказали, что будет с мелкими монетами с 1 октября: опубликовано видео

вторник, 10 сентября 2019, 19:23
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Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, которые перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года, могут без ограничений и бесплатно обменены на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook.

"Уже через три недели – с 1 октября 2019 года – монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине. С тех пор их не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а Национальный банк начнет изымать эти монеты из наличного оборота", – сказано в сообщении.

В то же время можно будет без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет:

- в течение первого года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2020 года включительно – во всех отделениях украинских банков;

- в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2022 года включительно – в Национальном банке и уполномоченных банках ("Ощадбанк", "Приватбанк", "Райффайзенбанк Аваль").

Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока что останутся в наличном обращении. Ими можно будет рассчитываться. Но те монеты, что будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше.

Как сообщал "Апостроф", на текущей неделе ожидается укрепление гривны к доллару, американская валюта в банках может торговаться по 24,8 / 25,1 грн.

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