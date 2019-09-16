​Дороже, чем в Москве: появились интересные данные о ценах и зарплатах на оккупированном Донбассе

Повышение российскими оккупационными администрациями коммунальных поборов в отдельных районах Донецкой области привело к массовому обнищанию населения.

Об этом для "Обозревателя" пишет блогер Макс Баринов.

Автор проанализировал зарплатные ставки, которые предлагают работникам центры трудоустройства на оккупированном Донбассе и в столице соседней России - Москве, а также сравнил пенсионные пособия, которые, как заявляют оккупанты, платят украинцам, с московскими выплатами.

Так, если верить сайту "минсоцполитики ДНР”, средняя заработная плата на неподконтрольной территории - 12 тыс. российских рублей (менее 4,6 тыс. грн). Пенсии - 3000-3500 рублей в месяц (1150 - 1340 грн).

“С последним повышением тарифов, их часть в доходах населения превышает 21% от минимальной зарплаты, а про пенсии вообще говорить нечего. Итак, после оплаты коммунальных услуг, оставшиеся деньги (от 3500 русских рублей) идут на питание, это 2 765 рублей”, отмечает автор.

В Москве средняя зарплата - 81,8 тыс. рублей, минимальная - 18,78 тыс. рублей.

Коммунальные поборы в отдельных районах Донецкой области - около 13% от минимальной зарплаты в Москве, это примерно 2440 рублей. Стоимость продуктовой корзины на оккупированных территориях, которая обходится дороже, чем в Москве, составляет примерно 6 тыс. рублей. Таким образом на коммуналку и еду уходят практически все заработанные деньги людей. Пенсионерам же после оплаты коммуналки на жизнь остается 500-1000 рублей (200-400 грн).

“Картина неутешительная, значительная часть населения находится в состоянии постоянного голода и стресса. Вследствии этого в "недореспублике" увеличивается смертность. Повышение тарифов, в первую очередь, коснулось наиболее незащищенных категорий населения. Никто ведь так и не задался вопросом списания задолженности 2014-2015 года. Более того, приходят отключать свет/газ/воду, приносят судебные решения без права на апелляцию, выселяют и изымают имущество, начисляют штрафы за несвоевременную оплату”. - отметил Баринов.

“Тупым необоснованным повышением тарифов, у людей просто отнимают последний кусок хлеба. Вместо того, чтобы решать конфликт "народная власть" ведет целенаправленный геноцид собственного "народа", - подчеркивает автор.

Как сообщал “Апостроф”, ранее гражданин РФ, побывавший на территории оккупированной Луганской области, в двух фото описал свои впечатления.