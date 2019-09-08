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У пропагандистов будет истерика: россиянин двумя фото показал впечатления от ЛНР

воскресенье, 08 сентября 2019, 13:41
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Россиянин побывал на территории оккупированной Луганской области и описал свои впечатления, опубликовав два фото.

Об этом сообщают на странице "Оккупированная Молодуха" в Twitter.

"Побывал Я в Луганской НАРОДНОЙ республике... все впечатления в двух фотографиях", - отметил турист из РФ.

Пользователи сети также отреагировали на снимки и прокомментировали их.

Напомним, ранее в сети появились фото главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина в окопах. У "руководителя республики" заметили каску как у российских воинов.

Как сообщал "Апостроф", в интернете опубликовали фотографию, которая показывает, как боевики вербуют детей на оккупированном Донбассе. На снимке видно, что детей собрали на какой-то праздник или линейку. Однако их "праздничный" наряд выглядит как в далеком СССР.

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