​На Трухановом острове в Киеве обнаружили базу охраны Медведчука: фото и видео

Соратники нардепа Виктора Медведчука из частного охранного агентства "Шторм" обустроили на Трухановом острове в Киеве базу, перекрыв доступ к Днепру.

Об этом сообщают Наші гроші з Денисом Бігусом.

В общем "Шторм" заняло более 11 тысяч квадратных метров земли Трухановом острове. Участок огражден высоким забором, который закрывает доступ к берегу.

И это не единственное нарушение законодательства. Труханов остров - рекреационная зона. Здесь запрещено строительство частных сооружений. Но на занятом участке находятся двухэтажное жилое сооружение, спортплощадка и брезентовая палатка, вроде военной. На территории - постоянных движение, и каждый здесь находится с десяток охранников.

Фирма "Шторм" принадлежит соратникам Медведчука по его политическому движению "Украинский выбор" - Ивану Бойченко и Виктору Черному.

Черный стал однопартийцем Медведчука и вместе с ним зашел в Верховную раду в составе политсилы "Оппозиционная платформа "За жизнь". "Шторм" в течение последних лет занимается охраной Медведчука, его жены Оксаны Марченко и целого ряда их объектов недвижимости по всей стране.

По словам самого Черного, "Шторм" сейчас просто охраняет на Трухановом острове "какой-то объект": "Там есть договор с владельцами этого объекта, мы просто охраняем. А тренировочная база - там нет тренировочной базы, так как тренировочная база - это когда постоянно тренировки проходят, а там не происходят постоянно".

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что участок учитывается за районной общественной организацией "Клуб Казак". Еще в 2014-м эта общественная организация пыталась через суд доказать право собственности на старые советские сооружения спортивно-оздоровительного комплекса, но суд в такой просьбе отказал, потому что общественная организация не смогла доказать, что добросовестно завладела этим имуществом.

Эта же общественная организация помогла Медведчуку в начале 2000-х получить около 10 гектаров заповедной зоны на берегу Днепра.

"Клуб Козак" попросил гектар национального парка Белоозерский в Переяславе-Хмельницком под свою уставную деятельность, в результате десятки тысяч квадратов природоохранного значения оказались в пользовании ООО "Терра-Инвест", которая принадлежит Медведчуку.

Затем фирма перепродала землю компании беглого экс-министр доходов и сборов Александра Клименко "Голдвейн". Впоследствии там появилось угодья "Хантер Хаус" с отелем, вертолетной площадкой, собственной церковью и частным зоопарком.

Руководит районной общественной организацией "Клуб Козак" Ян Марченко. В прошлом он - помощник народного депутата Тараса Козака, однопартийца и бизнес партнера Медведчука.

Марченко был совладельцем менее 4 аграрных компаний, частью которых в 2017-м году стала владеть жена Медведчука - Оксана. Кроме того, согласно финансовым отчетам партий, именно этот человек пожертвовала политсиле "За жизнь" более 1,5 млн грн.

Как сообщал "Апостроф", около ста люстрированных прокуроров руководящего состава могут возобновить на должностях по решениям Окружного админсуда Киева.