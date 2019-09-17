​Реванш набирает обороты: журналисты узнали, кто еще из людей Януковича может вернуться во власть

Около ста люстрированных прокуроров руководящего состава могут возобновить на должностях по решениям Окружного админсуда Киева.

Об этом "Левому берегу" сообщил источник в судебной системе.

Некоторые иски, по словам собеседника издания, находятся на рассмотрении суда с 2014 года. Производства по ним были приостановлены, поскольку суды первой инстанции ожидали решения Конституционного Суда по поводу закона о люстрации.

По словам источника, среди тех, кто скорее всего будет возобновлен в должности, - два бывших заместителя генпрокурора времен Виктора Януковича - Юрий Дьомин и Михаил Гаврилюк.

По данным СМИ, Юрий Дьомин является сыном экс-Генпрокурора Михаила Потебенько и бывшим ректором Национальной академии прокуратуры.

Михаил Гаврилюк с 5 ноября 2010 года по 2014 год занимал пост заместителя генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, являлся членом коллегии Генпрокуратуры Украины. По распоряжению генпрокурора Пшонки, курировал Главное управление поддержки обвинения в судах.

Как сообщал "Апостроф", ранее Окружной административный суд Киева восстановил в должности Дмитрия Кавуна, который долгое время работал в органах прокуратуры и подвергся люстрации в соответствии с Законом Украины "Об очищении власти".