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​Реванш набирает обороты: журналисты узнали, кто еще из людей Януковича может вернуться во власть

вторник, 17 сентября 2019, 14:01
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Около ста люстрированных прокуроров руководящего состава могут возобновить на должностях по решениям Окружного админсуда Киева.

Об этом "Левому берегу" сообщил источник в судебной системе.

Некоторые иски, по словам собеседника издания, находятся на рассмотрении суда с 2014 года. Производства по ним были приостановлены, поскольку суды первой инстанции ожидали решения Конституционного Суда по поводу закона о люстрации.

По словам источника, среди тех, кто скорее всего будет возобновлен в должности, - два бывших заместителя генпрокурора времен Виктора Януковича - Юрий Дьомин и Михаил Гаврилюк.

По данным СМИ, Юрий Дьомин является сыном экс-Генпрокурора Михаила Потебенько и бывшим ректором Национальной академии прокуратуры.

Михаил Гаврилюк с 5 ноября 2010 года по 2014 год занимал пост заместителя генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, являлся членом коллегии Генпрокуратуры Украины. По распоряжению генпрокурора Пшонки, курировал Главное управление поддержки обвинения в судах.

Как сообщал "Апостроф", ранее Окружной административный суд Киева восстановил в должности Дмитрия Кавуна, который долгое время работал в органах прокуратуры и подвергся люстрации в соответствии с Законом Украины "Об очищении власти".

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