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Глава "Нафтогаза" подколол журналистку насчет своей огромной зарплаты: видео

пятница, 24 января 2020, 14:21
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Руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в шутку предложил отдать все выигранные Украиной деньги в рамках газового арбитража обратно "Газпрому", чтобы избежать скандалов по поводу премий и высоких зарплат топ-менеджмента в его компании.

Об этом он заявил в комментарии журналистам "Радио Свобода" на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату — взять $5 млрд, которые мы получили от Газпрома, и Газпрому их вернуть обратно. Сказать: "У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем". И не будет никаких вопросов по бонусам", - сказал Коболев.

Он отметил, что зарплату себе устанавливал не он, а наблюдательный совет "Нафтогаза", основываясь на анализе рынка труда. При этом глава "Нафтогаза" отказался назвать точную сумму, которую получил и размер доходов своих коллег.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в 2018 году глава правления НАК "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев получил 286,5 миллиона гривен зарплаты и дополнительных премий. При этом 261 миллион гривен Коболев получил за победу в Стокгольмском арбитраже.

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