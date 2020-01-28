Кабмин принял важное решение по ценам на газ: сколько придется платить

В правительстве приняли решение ввести новое ограничение на цены на газ для бытовых потребителей в Украине, максимальная его цена будет составлять его стоимость на хабе в Нидерландах плюс 1,917%.

Об этом сообщается в постановлении Кабинета министров Украины №17 от 28 января.

Согласно документу, цены будут согласовываться на бирже Powernext/EEХ, что позволит удержать их на рыночном уровне.

"С 1 января 2020 года цена приобретения природного газа не может быть выше цены продажи природного газа, определенной в соответствии с пунктом 13 Положения, за вычетом торговой надбавки (наценки) НАК "Нафтогаз Украины" на уровне 1,917 процента указанной цены", – говорится в решении.

Таким образом, если газ в Нидерландах будет дешеветь, как и ранее, то цена будет падать и для украинских потребителей.

Следует отметить, что ранее Украина взяла на себя обязательство перед МВФ перейти на рыночное формирование цен в 2020 году.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась забавная фотожаба на заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о снижении цен на коммунальные услуги.