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Появилась забавная фотожаба на "снижение" в Украине платы за коммуналку

вторник, 21 января 2020, 16:35
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В сети появилась забавная фотожаба на заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о снижении цен на коммунальные услуги.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook Александр Бабак.

На нем изображен кадр из культового фильма "Джентльмены удачи".

"Сан Саныч, дай червонец. А то Гончарук так цены на коммуналку снизил, что керосинку покупать буду", - обращается один герой к другому.

Как сообщал "Апостроф", пользователи сети негодуют из-за заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука о снижении цен на коммунальные услуги в 124 городах Украины. Украинцы возмущены таким заявление премьера.

Также, ранее стало известно, что цена на газ в январе будет на 12% ниже, чем в начале 2019 года. Для населения она составит 5,5 грн за кубометр, в связи с этим в правительстве приняли решение снизить тарифы на отопление.

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