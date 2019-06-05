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​Из ГФС уволился важный топ-сотрудник

среда, 05 июня 2019, 12:49
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Государственную фискальную службу Украины (ГФС) покидают высококлассные специалисты.

Такое мнение в Facebook озвучил экс-глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Анатолий Макаренко.

В своей публикации он привел заявление об увольнении Александра Ивашковича. На этом сотруднике, по словам Макаренко, “в последние годы держалась фактически вся ИТ-составляющая таможенной системы”.

"Хорошо знаю основания для принятия такого решения. Александр Власов (глава ГФС - ред.), это не “собственное желание”, а результат системной вредительской работы тех, кто видит в таможне только “кормушку” и ненавидит все то, что вредит их аппетитам. Рано или поздно они с позором уйдут. Но что останется? Руины?" - написал Макаренко.

Как сообщал "Апостроф", в конце мая еврооблигации Украины подешевели на 0,1-1% в зависимости от срока погашения, а доходность их выросла на 0,1-0,15 процентных пункта.

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