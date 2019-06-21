​Скандальный нардеп "забыл" указать в декларации десятки миллионов

Нацагентство по предупреждению коррупции после проверки деклараций за 2016 и 2017 годы народного депутата Нестора Шуфрича выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму 27 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Так, народный депутат в декларации за 2016 года не указал стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 6-ти квартир. Сведения о еще одном участке чиновника вообще отсутствуют в декларациях", - сообщает НАПК.

В декларации за 2017 год Шуфрич уже указал информацию о стоимости квартир. Но стоимость 2 арендованных в этом году автомобилей не указал.

"Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации депутата за 2016 составляет более 14 млн грн, а за 2017 - более 13 млн грн", - сообщает НАПК.

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