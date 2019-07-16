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​Власти Австрии сделали важный шаг по экстрадиции Фирташа в США

вторник, 16 июля 2019, 13:49
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Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа в США. В то же время украинец пока остается в Вене.

Об этом сообщает DW.

Во вторник, 16 июля, в пресс-службе министерства юстиции Австрии, министр Клеменс Яблонер (Clemens Jabloner) согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Такое решение принято после консультаций с министерством иностранных дел страны с учетом интересов и международных правовых обязательств Австрии. Вопрос экстрадиционного ареста и последующей доставки украинца в Соединенные Штаты в настоящее время решает Земельный суд Вены.

В то же время, как сообщает австрийский общественный вещатель ORF, Дмитрий Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдачу США отложено.

Фирташ находится в Вене с весны 2014 года, с тех пор он был арестован по запросу США. В Соединенных Штатах бизнесмена обвиняют в намерениях получить разрешения на добычу титановой руды в Индии с помощью взяток. Планировалось, как следует из материалов уголовного производства, что предприятие олигарха будет поставлять титан в США.

В случае признания виновным Дмитрию Фирташу угрожают десятки лет заключения и конфискация имущества.

Как сообщал "Апостроф", в случае экстрадиции Дмитрия Фирташа в США, он может предоставить местным правоохранителям много ценной информации об украинских олигархов.

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