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На крючке у США: названа серьезная опасность для "хозяев" депутатов Рады

среда, 26 июня 2019, 09:59
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В случае экстрадиции Дмитрия Фирташа в США, он может предоставить местным правоохранителям много ценной информации об украинских олигархах.

Об этом "Апострофу" рассказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

По его словам, Вашингтон сможет использовать эту информацию для давления на украинских политиков.

"Это можно будет делать напрямую, но, учитывая, что большая часть украинских парламентариев зависят от ФПГ, то для США более логично будет давить не на самих депутатов, а на их хозяев, то есть, олигархов. А если наши олигархи будут в чем-то несговорчивы, аналогичные расследования начнутся в отношении остальных руководителей ФПГ", – отмечает Тышкевич.

Результатом этого, по мнению аналитика, может стать появление нового баланса сил в украинской политике.

"Таким образом, может появиться новый баланс сил, и если в Украине сформируется независимая от олигархов группа политических элит, она сможет вступить в диалог с США, чтобы с их помощью выйти на новый формат политического процесса с меньшим влиянием на него наших олигархов. Чтобы обеспечить защищенность своих позиций, вполне возможно, что ФПГ начнут думать о новых методах влияния на политику, то есть переход к цивилизованному лоббизму", - считает эксперт.

Подробнее о возможной экстрадиции Дмитрия Фирташа и ее последствиях читайте в материале "Апострофа": Минус Фирташ: что ждет украинских олигархов.

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