Что-то пошло не так: у Зеленского сделали новое заявление про $4000 для учителей

В команде президента Украины Владимира Зеленского вспомнили о заявлениях об учительской зарплате в 4000 долларов и признали, что на данный момент они невыполнимы.

Об этом в эфире "ObozTV" сказал эксперт по вопросам образования из команды Зеленского Сергей Бабак.

"У нас 440 тысяч учителей. Можно им сделать зарплаты по $4000 – это уже такой известный мем. Сколько это будет стоить – давно уже посчитали. Мы себе этого позволить не можем. Но нужно ли к этому идти? Нужно. В законе об образовании прописаны три минимальные заработные платы. На данный момент это 13-14 тысяч грн. Для начала будет неплохо", – отметил Бабак.

По его мнению, педагог – одна из самых важных профессий.

"А когда у нас сейчас молодой учитель, который приходит в школу, получает 5100… Это ненормально", – возмутился соратник Зеленского.

"Учитель должен получать максимально возможную зарплату. То, что она должна быть выше средней – это вообще не обсуждается", – констатировал он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкую ситуацию из-за диалога с журналистом, назвав его мальчиком.