Владельцам фур в Украине готовят неприятный "сюрприз": появились детали

В "Укравтодоре" работают над инициативой платного проезда по трассам для грузовых автомобилей.

Об этом сообщили в ТСН со ссылкой на заявление руководителя ведомства Славомира Новака.

Он заявил, что введение сбора за проезд грузовиков по трассам поможет сохранять дороги в хорошем состоянии, а заодно привлекать средства на ремонт дорожных покрытий.

"Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник для Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", - заметил руководитель "Укравтодора".

По его словам, именно из-за неконтролируемого проезда фур дороги в Украине так быстро портятся. Особенно покрытия повреждаются из-за проезда перегруженного крупногабаритного транспорта.

Таким образом в "Укравтодоре" планируют запустить "четвертый этап интеллектуальной транспортной системы Украины". Предыдущие три - это система взвешивания, фото- и видеофиксация нарушений и система анализа трафика.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Укравтодор" анонсировал создание онлайн-инструментов для отслеживания состояния дорожного покрытия и ремонта дорог.