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​Украинцы смогут отслеживать онлайн состояние дорог: подробности

пятница, 26 июля 2019, 17:33
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Укравтодор анонсировал создание онлайн-инструментов для отслеживания состояния дорожного покрытия и ремонта дорог.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

По мнению экспертов, это поможет уменьшить влияние человеческого фактора и увеличить прозрачность процессов, связанных с улучшением состояния дорог в Украине.

"Без информационных технологий мы не сможем быстро двигаться дальше в процессе реформирования и в повышении качества эксплуатации и строительства дорог. Наша задача - максимально упростить все процессы на пути к положительному результату", - отметил Вадим Горюшко, директор Государственного предприятия дорожного связи, информационного обеспечения и автоматики "Укрдорсвязь".

Укравтодор запустил геоинформационную систему, которая будет наполняться информацией о дорожном покрытии и автоматически определять нужен ли ремонт дороги, сколько он может стоить, на какой стадии ремонт дорожного покрытия и кто выполняет работы.

Соответствующую онлайн-карту планируется представить 24 августа 2019 года. Кроме этого, планируется создать карту дорог, которая будет показывать состояние проезда и дорожные работы на том или ином отрезке дороги в зимний период.

Как сообщал "Апостроф", в России после мощного ливня обрушился мост.

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