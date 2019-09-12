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Борьба с контрабандой: эксперты оценили новые профильные проекты Рады и назвали решение

четверг, 12 сентября 2019, 18:29
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По расчетам экспертов "Института будущего" в 2017 году объем контрабанды только с 7-ю государствами-соседями по сухопутной границе составил 5,93 млрд долл, их коллеги макроэкономисты из Ukraine Economic Outlook посчитали общий объем "серого импорта" и контрабанды, который в 2018 году составил 11,9 млрд долл., а прогнозируемый на 2019 – 13,5 млрд долларов.

Об этом говорится в исследовании "Института будущего".

"Государство проигрывает теневому бизнесу, потенциал которого растет с каждым годом и аккумулирует мощные финансовые ресурсы для организации сопротивления любым изменениям в регулировании или перекрытии контрабандных возможностей", - говорится в докладе.

При этом, как утверждают активисты, если теневые финансы направить в бюджет, страна может полностью отказаться от внешних заимствований и освободиться от долговых обязательств.

Однако по словам заместителя директора и руководителя проекта по борьбе с контрабандой Украинского института будущего Евгения Енина, такой перевод теневых потоков на "светлую сторону" невозможен только точечными локальными мерами: где хорошо сработает таможня может "проколоться" пограничная служба и наоборот. Поэтому, без внутреннего контроля продаж обойтись будет невозможно.

В парламенте уже разработаны профильные законопроекты 1053-1 и 1073, дискуссии о которых не утихают.

По словам эксперта, во избежание чрезмерного давления на бизнес со стороны контролирующих органов и минимизации коррупционных рисков без потери эффективности, контроль внутренних продаж должен быть таргетированным.

Наиболее удачным решением для таргетирования контроля в "Институте будущего" считают механизм "кэшбек для потребителя" - негосударственный механизм выявления незаконного оборота товара, который предусматривает проверку выданного чека в режиме онлайн. Если покупатель обнаруживает нарушения - посылает онлайн-сообщение (жалобу) контролирующему органу. Последний подтверждает факт нарушения и из наложенных на продавца финансовых санкций покупателю выплачивается вознаграждение в сумме 100% стоимости приобретенного товара. При этом товар также остается у покупателя.

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