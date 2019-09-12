​Рада пошла на уступку "евробляхерам": результаты голосования

Верховная рада Украины отложила введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые "евробляхи", еще на 3 месяца. Так, Рада одобрила за основу и в целом законопроект президента Владимира Зеленского №1030.

Изначально законопроект приняли за основу 276-ю голосами. Но потом поступило предложение голосовать документ в целом. Предложение поддержали 284 депутатов ВР.

Так, в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней, то есть увеличение льготного периода с 270 до 360 дней.

Вместе с тем, согласно тексту законопроекта, растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Законопроект был определен главой государства как неотложный.

Как сообщал "Апостроф", с 22 августа вступили в силу штрафные санкции для владельцев автомобилей на еврономерах. За этот период были оштрафованы 243 водителя.