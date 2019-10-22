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"Сигаретный" скандал в Украине: еще одна крупная компания сделала заявление

вторник, 22 октября 2019, 18:15
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Компания JTI Украина подала заявление в Госфискальную службу с просьбой вернуть акцизный налог суммой в 350 миллионов гривен из-за принятия законопроекта №1049 в Верховной Раде, который увеличить торговую маржу на продажу табачных изделий.

Об этом пишет "Экономическая правда".

Отмечается, что компании пришлось снизить производство продукции из-за новой торговой наценки на сигареты.

"Мы на 73% снизили производство во второй половине октября по сравнению с планами. Мы отзываем 350 млн грн уплаченного акциза за принятие Верховной Радой законопроекта об установлении фиксированной торговой маржи на сигареты", - сказал директор по корпоративным вопросам и коммуникациям Гинтаутас Диргела.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" 4 октября. В проект была внесена поправка, которая устанавливает торговую наценку (маржу) на продажу сигарет в 7 и 13% от максимальной розничной цены. Производители после этого предупредили о повышении стоимости сигарет в среднем на 14 гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее British American Tobacco остановила производство табачной продукции на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.

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