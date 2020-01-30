Украинцев ждет неприятный "сюрприз" с важным налогом: кому придется платить больше

В 2020 году украинцам придется заплатить налог за каждый дополнительный квадратный метр жилья, который превышает установленную законом норму.

Об этом информирует "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня".

Налоги придется заплатить тем, кто имеет квартиру площадью более 60 квадратных метров и дом, площадью больше, чем 120 квадратных метров. Если человек обладает и квартирой, и домом, то общая площадь недвижимости не должна превышать 180 квадратных метров.

За квартиры, более 300 квадратных метров и дома, площадь которых более 600 квадратных метров придется доплатить 25 000 гривен.

Налог придется заплатить даже тогда, когда "лишние" квадратные метры - это одна из комнат в многокомнатной квартире.

Также местные органы власти обложат налогом нежилые помещения - сараи и гаражи.

От налога освобождаются многодетные украинцы и владельцы аварийных зданий, состояние которых нужно будет подтвердить документально. Платить за квадратные метры не будут также жители общежитий и участники АТО. Последние, правда, по специальному решению органов местного самоуправления.

Максимальная ставка налога на недвижимость составляет 1,5% от минимальной заработной платы за каждый метр площади выше нормы. С 1 января минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн. Таким образом, максимальная ставка налога на недвижимость составит 70,84 грн за квадратный метр.

Платежки от налоговой украинцы получат до 1 июля. Если налог не заплатить в течение 60 дней после получения платежки, то Фискальная служба начислит штраф.

Как писал "Апостроф" раньше, платить налоги по-новому придется и автолюбителям. В Украине при продаже или отчуждении более двух автомобилей в год придется заплатить существенный налог, который рассчитывается от оценочной стоимости транспортного средства.