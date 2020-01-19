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Платить придется больше: автомобилистам в Украине готовят неприятный "сюрприз"

воскресенье, 19 января 2020, 14:27
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В Украине при продаже или отчуждении больше двух автомобилей за год придется заплатить существенный налог, который высчитывается от оценочной стоимости транспортного средства.

Такие требования прописаны в законопроекте №1210, который после голосования в Верховной Раде ожидает подписи спикера и президента.

Законопроект был принят во втором чтении и в целом Верховной Радой в четверг, 16 января.

Этим документом предусмотрены изменения, которые увеличили налог при продаже транспортного средства. В частности, при продаже или отчуждении больше двух авто за год придется заплатить 18% от оценочной стоимости.

За продажу одного автомобиля за год налог не предусмотрен, как и раньше. Без изменений осталась и ставка при продаже второго автомобиля – налог составит 5% от его стоимости.

Это нововведение касается не только легковых машины, но и любого вида транспорта - мопедов и даже автобусов и тракторов.

Как сообщал "Апостроф", в Украине откладывается введение крупных штрафов и конфискаций для владельцев нерастаможенных автомобилей с европейской регистрацией.

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