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В Украине вводятся сезонные ограничения для грузовиков: что нового

пятница, 31 мая 2019, 17:40
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На дорогах Украины с 1 июня вводятся сезонные ограничения на передвижение большегрузного транспорта.

Об этом сообщает Facebook "Укравтодор".

Таким образом, в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 градусов введут ограничение и запрет на передвижение по дорогам общего пользования государственного значения грузового транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Ограничение не будет распространяться на транспортные средства, которые осуществляют перевозки опасных, скоропортящихся грузов, животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

"Для временной стоянки транспортных средств используются более 900 площадок в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса", - сообщает "Укравтодор".

За соблюдением ограничений для грузового транспорта будут следить территориальные подразделения "Укртрансбезопасности" и соответствующие областные подразделения Нацполиции.

"Укравтодор" просит пользователей дорог и перевозчиков с пониманием отнестись к вопросу сохранения дорог от преждевременных разрушений и соблюдать условия временных ограничений движения", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", Верховный суд Украины признал законным запрет посещать детские сады детям, которым не сделали обязательные прививки.

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